Covid: De Luca, dovremo ragionare se sui vaccini fare come Inghilterra

- "Si è aperta una discussione su come fare fronte a carenza di vaccini: responsabilità dell’Ue, della case farmaceutica e del nostro Paese a catene. Sta di fatto che non arrivano: con queste forniture andremo alle calende greche per completare la vaccinazione. In Gran Bretagna hanno deciso di somministrare solo la prima dose e di andare avanti, tra qualche settimana dovremmo ragionare anche di questo". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)