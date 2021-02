© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania abbiamo accettato unica sperequazione su persone e popolazione anziana. Ma ovviamente con l’impegno di recuperare da fine marzo le dosi in meno. Vedremo se questo governo ripristinerà unico decreto serio in questo Paese: un vaccino per ogni italiano dal Piemonte alla Sicilia". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)