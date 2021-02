Covid: De Luca, necessario frenare contagio in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Indispensabile frenare il contagio perché dobbiamo reggere con attuali posti letto magari utilizzando quelli delle strutture private. Questo lavoro in cui impegnati quotidianamente. Nel frattempo abbiamo anche cose interessanti e belle. Dal 1 marzo l’istituto dei tumori del Pascale darà il via a una attività di tele assistenza per pazienti oncologici, sarà possibile fare le televisite, evitare che i pazienti debbano andare negli ospedali. Ovviamente non tutti, sempre sulla base delle valutazioni dei medici". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)