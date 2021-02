Sardegna: Matteo Salvini a Cagliari il primo marzo, è parte offesa in un processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà a Cagliari il 1 marzo. Parteciperà in veste di persona offesa al processo a carico di un attivista sardo, Mauro Aresu, accusato di diffamazione per aver pubblicato un post sui social network in cui, in occasione di una visita di Salvini in città nel 2017, richiamava piazzale Loreto. L'attivista, per bocca del suo avvocato, Marcella Cabras, ha sempre sostenuto, richiamando l'articolo 21 della Costituzione, che il post era una presa di posizione politica e che non costituiva diffamazione o minaccia. Proprio per sostenere questa tesi, l'accusato e il suo avvocato hanno deciso di andare a dibattimento. Salvini, tramite i suoi legali, aveva richiesto 30 mila euro di risarcimento e pubbliche scuse. (Rsc)