Molise: Calenda a sindaco Isernia, sospendere didattica in presenza e aumentare i controlli

- Sospendere la didattica in presenza negli istituti scolastici di Isernia per contrastare l'aumento dei contagi che si sta registrando nelle ultime ore nel capoluogo di provincia. Questo è quanto richiesto dal vicepresidente del Consiglio regionale, Filomena Calenda, al sindaco di Isernia, Giacomo D'Apollonio. "Negli ultimi giorni Isernia sta assistendo ad un incremento dei contagi da Covid-19. I numeri sono preoccupanti - ha dichiarato Calenda in merito -, motivo per cui sono necessarie delle misure preventive prima che sia troppo tardi. Innanzitutto sarebbe opportuno sospendere la didattica in presenza negli istituti scolastici comunali e, contestualmente, attivare la didattica a distanza. Inoltre, occorre una stretta per evitare assembramenti. A tal proposito, abbiamo chiesto al primo cittadino di intensificare i controlli sul territorio attraverso il corpo di Polizia municipale e di attivarsi per chiedere il supporto delle Forze dell'ordine. Bisogna agire prima che sia troppo tardi e che i contagi aumentino esponenzialmente, così come accaduto nei mesi scorsi. La salute dei nostri concittadini - ha concluso Calenda - va messa al primo posto". (Gru)