Congo: De Luca, addolorati da vicenda oscura perdiamo due servitori dello Stato

- "Un pensiero a due concittadini morti in Congo in una vicenda oscura che ha addolorato tutti noi, ancor di più per la giovane età delle vittime. Un giovane ambasciatore e un carabiniere. Sono due figure straordinarie di servitori dello Stato che rappresentano la parte migliore dell’Italia, quella che svolge i compiti con dedizione e entusiasmo. Un pensiero alle loro famiglie, siamo davvero sicuri che non saranno abbandonate". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)