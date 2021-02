Napoli: concluso in Prefettura il progetto "Piani anticorruzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso, nella giornata odierna, il progetto “Supporto ai Comuni nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei Piani anticorruzione attraverso una task force di esperti”, coordinato dalla Prefettura di Napoli nell’ambito delle iniziative del programma operativo nazionale "Legalità" 2014-2020. “Il progetto – spiega la Prefettura - rivolto a un gruppo di dieci Comuni dell’area metropolitana di Napoli (Arzano, Caivano, Calvizzano, Casavatore, Crispano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, S. Gennaro Vesuviano, Sant’Anastasia e Sant’Antimo), ha contribuito al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali attraverso il monitoraggio dei piani triennali per la prevenzione della corruzione. Nell’ottica del progressivo incremento dei livelli di trasparenza dell’azione amministrativa a fini anti-corruttivi, ha avuto luogo altresì un percorso di formazione rivolto ad alcuni funzionari della Prefettura e ai referenti dei dieci Comuni monitorati. Le azioni di supporto sono state svolte anche attraverso iniziative di benchmark e l’individuazione di best practices. La società affidataria dei servizi ha fornito disponibilità a tutti i Comuni interessati in ordine al prolungamento delle attività di consulenza per tutto il mese di marzo 2021”, conclude. (Ren)