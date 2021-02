Musica: Franco Ricciardi torna con “O'Ssajie” il nuovo singolo dopo 4 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi mesi ho ripreso i miei progetti, ho ascoltato melodie, scelto testi – sottolinea l'artista - sono tornato dopo 4 anni con 'O'Ssajie' che è l'inizio di un percorso sempre in divenire. In questi anni tra cinema e concerti non mi sono mai fermato, ma adesso ho trovato il tempo e la grande voglia di rimettermi a creare emozioni". Dopo l'album "Blu" la stella di Franco Ricciardi riprende il filo della narrazione, con il suo stile e con le sue magie, che presto potranno essere raccolte in un nuovo lavoro completo. Ma "O'Ssajie" è anche un ritorno al lavoro intenso per Franco, costretto alla pausa dai tour e dai concerti dalle restrizioni come tutto il mondo della musica, ha iniziato a lavorare al nuovo disco scegliendo le melodie, i testi, programmando gli arrangiamenti. Il nuovo singolo è prodotto da Rosario Castagliola (D-Ross) e Startuffo accompagnato dal video girato nell'incantevole mare di Posillipo tanto caro all'artista, "buen retiro" in questa fase di pandemia . "E' stato un periodo duro per me come per tutti – spiega Ricciardi – lo stop alla musica ed alla cultura in generale non ha colpito solo il nostro mondo, ma tutti, ci ha colpito nei sogni, nelle passioni e nei sentimenti. Davvero credo che dobbiamo lavorare tutti affinché la cultura riparta al più presto, nei teatri, nei concerti, in sicurezza e garantendo, finalmente, nuovamente emozioni a tutti". (Ren)