Governo: De Luca, aspettative esagerate, troppi tecnici insensibili a problemi reali

- "Il governo ha concluso il suo percorso di formazione e completamento degli incarichi. Devo dire che noi dobbiamo avere pazienza nei confronti di questo governo. Ci siano aspettative francamente esagerate, inutile e illusorio aspettarsi miracoli che non avremo. Credo anzi che per i rapporti tra governo e territori avremo una difficoltà in più: una forte presenza dei tecnici è scarsa sensibilità per problemi dei territori e sociali. Mettiamolo in conto". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)