© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla nomina dei sottosegretari, al di là delle persone, credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana. Ma anche per non andare oltre il codice penale. Chiudiamola qui e cerchiamo di pensare ai problemi del nostro Paese". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)