Napoli: Amitrano (M5s), avviare confronto sui temi con forze migliori della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La capitale del Meridione merita un progetto di altissimo profilo. Il tema centrale e ineludibile è fissare e caratterizzare le priorità del programma per costruire la Napoli dei prossimi 5-10 anni e, su questo, aprire un dialogo con le forze migliori della città. Auspico si possa avviare al più presto un confronto serrato sui temi, e unire le forze per condurre una incessante battaglia politica affinché lo sviluppo di Napoli sia considerato una priorità nazionale". Lo scrive in una nota il deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Amitrano, secondo il quale "individualismi, polemiche senza costrutto e 'bandierine da piantare' sono fuori luogo e sviliscono il dibattito che, invece, deve essere incentrato sui bisogni e la visione di città". "In questa fase – ha aggiunto Amitrano - c'è innanzitutto una pandemia da superare. Nel contempo, auspico si possa aprire un confronto costruttivo sul futuro di Napoli, aperto e trasparente, su due piani: come recuperare una gestione efficiente dell'ordinario, per esempio i trasporti, il decoro, la manutenzione urbana, il ciclo dei rifiuti, ed elaborare una strategia di sviluppo della città per i prossimi anni anche alla luce delle risorse previste dal Recovery plan. In ballo c'è il futuro di una comunità intera". (Ren)