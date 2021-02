Camorra: Zinzi, rimuovere altarini e murales, veicolare messaggio di legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una dura presa di posizione contro la presenza di murales e altarini dipinti ed eretti per celebrare la vita criminale è stata espressa dalla Commissione speciale Anticamorra e Beni confiscati del Consiglio regionale della Campania, presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi. La Commissione riunitasi questa mattina ha approvato all'unanimità una risoluzione con la quale si invitano "le Istituzioni competenti ad attivare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le procedure atte a cancellare i murales e smantellare gli altarini". L'approfondimento su questa tematica era uno dei punti posti all'ordine del giorno della riunione dell'organismo consiliare alla quale hanno partecipato l'assessore regionale alla Sicurezza e alla Legalità, Prefetto Mario Morcone, la vice presidente della Commissione Vittoria Lettieri, il segretario Vincenzo Ciampi, i consiglieri Valeria Ciarambino, Loredana Raia, Felice Di Maiolo, Massimiliano Manfredi, Giovanni Porcelli, Michele Schiano di Visconti e Francesco Emilio Borrelli, promotore della risoluzione. Presente anche i delegati della Fondazione Polis. Nel corso dei lavori anche la programmazione delle attività per i prossimi mesi, con la proposta di istituire dei tavoli tematici in seno alla Commissione sulle principali emergenze del territorio connesse alle attività criminali. (segue) (Ren)