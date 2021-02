Covid: Iss, in otto regioni ricoveri sopra soglia critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia osserva un peggioramento nel numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (8 Regioni/PPAA rispetto alle 5 della settimana precedente). E’ quanto emerge dalla bozza del report della cabina di regia sull’andamento dell’epidemia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale continua ad essere alto ma sotto la soglia critica (24 per cento). Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in aumento da 2.074 (16/02/2021) a 2.146 (23/02/2021); il numero di persone ricoverate in aree mediche è sostanzialmente stabile (18.463 al 16/02/2021, a 18.295 al 23/02/2021). Tale tendenza a livello nazionale sottende forti variazioni inter-regionali con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’incidenza impongono comunque misure restrittive. (Rin)