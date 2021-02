Sardegna: FI, serve una nuova continuità territoriale per l'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova continuità territoriale per la Sardegna che nasca dall'azione congiunta Regione-governo. Lo chiede il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e i deputati sardi Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis. Questi ultimi presenteranno un'interrogazione sul tema al governo Draghi. "Siamo pronti a fare la nostra parte - si legge in una nota - per sostenere anche a Roma un nuovo piano che deve rispondere a due principi fondamentali: garantire il diritto alla mobilità dei sardi e rendere la Sardegna raggiungibile a costi contenuti anche per i non residenti affinché le nostre imprese possano rivolgersi ad un mercato più ampio rispetto a quello isolano, alla pari con le aziende della Penisola. C'è anche un terzo criterio - continua la nota -, fondamentale in tempi di pandemia: quello della tutela della salute e della sicurezza di chi viaggia in aereo o in nave. Essere un'isola ora può diventare una carta in più per la nostra comunità ed è fondamentale affrontare questa fase di emergenza con lo sguardo rivolto anche al 'dopo-pandemia'. Siamo convinti - concludono gli azzurri - che con il contributo di tutti, mettendo al primo posto l'interesse della nostra isola, si possa esercitare verso Roma e verso Bruxelles quella giusta iniziativa politica che può portare al risultato". (Rsc)