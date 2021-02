Covid: Iss, chiara accelerazione epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la bozza del report della cabina di regia sull’andamento dell’epidemia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità, l’epidemia dopo un iniziale lento peggioramento, entra questa settimana nuovamente in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale. Si conferma per la quarta settimana consecutiva, si legge ancora nel rapporto, un peggioramento nel livello generale del rischio. (Rin)