Musica: Franco Ricciardi torna con “O'Ssajie” il nuovo singolo dopo 4 anni

- Franco Ricciardi ritorna con "O'Ssajie", il nuovo singolo dell'artista napoletano con un testo scritto da Raiz e interpretato dal due volte David di Donatello. Nonostante i lockdown, le restrizioni e la pandemia in corso, i progetti di Franco Ricciardi non si sono mai fermati, ed ora ritorna con il primo singolo dopo 4 anni di assenza. "Un nuovo lavoro - spiega una nota - che ripropone l'inconfondibile sound di Ricciardi, divenuto ormai un marchio di fabbrica apprezzato a tutti livelli sulla scena nazionale. 'O'SSajie' ha il carattere struggente, profondo e delicato allo stesso tempo della produzione artistica di Franco Ricciardi. Una storia d'amore finita, una separazione straziante che restituisce, come in ogni momento duro, la parte più vera ed umana di due anime fragili che hanno condiviso un percorso di strada insieme". "Un amore ritorna sempre nei pensieri – spiega Ricciardi – la profondità del legame resta impresso nel cuore e nella pelle delle persone che lo vivono, anche quando tutto questo finisce. Ci si ritrova anche se si cammina ad occhi chiusi, come un pensiero felice in un tempesta che ti da calore ed un sorriso". Pubblicato per Cuore nero project e Rc Music, il nuovo singolo è disponibile su tutte le piattaforme e gli store. (segue) (Ren)