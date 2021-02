Covid: De Luca, mi aspetto almeno che si rispetti obbligo mascherina in strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A che cosa valgono le ordinanze se poi abbiamo un Paese abbandonato a se stesso dove nessuno controlla? La fiammata di contagio di oggi ne è conseguenza. Le zone sono palliativi se non abbiamo controllo rigoroso delle norme essenziali di sicurezza. Non mi aspetto cose da Stato di polizia ma nessuno per strada senza mascherina. Questo è possibile ma con misure di repressione chiare che non ci sono". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)