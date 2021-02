Agroalimentare: Abruzzo e Bangladesh uniti nel segno del pane artigianale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è uno spicchio di artigianato abruzzese nel cuore profondo di un Paese lontano come il Bangladesh, ed ha il gusto di pane impastato con la solidarietà. Sono passati quasi vent'anni - correva infatti il 2004 - quando prese le mosse un progetto promosso da una onlus, "Rishilpi", sposato dalla Cna Abruzzo per avviare nel distretto di Satkhira, nella divisione di Khulna, un programma di formazione per aspiranti panificatori: obiettivo, dotare un territorio vastissimo di un piccolo sistema di forni in grado di rifornire le scuole della zona, scontando mille difficoltà di ogni tipo, non ultima la rigida divisione della società in caste, che rappresenta proprio il terreno di impegno della onlus. In un contesto irto di difficoltà d'ogni genere. A dare gambe al progetto della confederazione artigiana - allora presieduta da Franco Cambi - fu un docente d'eccezione: Ezio Centini, immaginifico e creativo pasticciere di Bisenti in Val Fino, ovvero uno dei nomi più conosciuti del settore in Abruzzo soprattutto per la sua attività di cioccolataio. (segue) (Gru)