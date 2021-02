Covid: variante inglese, La Maddalena in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Maddalena entrerà da domani in zona rossa. "I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni. Nel nostro paese ci sono ben 33 positivi di cui 10 con variante inglese. Vi comunico che istituirò la zona rossa che partirà da domani alle ore 14, in modo da darvi il tempo di organizzarvi, per una durata di 7 giorni prorogabile di altri 7, in base all’andamento della diffusione del contagio", scrive su Facebook il sindaco Fabio Lai. Nel pomeriggio era scassata la zona rossa a San Teodoro, in Gallura. Salgono quindi a tre, con La Maddalena, i Comuni sardi in cui vige la chiusura totale: il primo era stato nei giorni scorsi Bono, nel Nuorese. A Budoni, invece, è stato scoperto un caso divariante inglese. La chiusura di San Teodoro è stata annunciata sulla pagina Facebook del Comune dal sindaco, Rita Deretta: "Cari concittadini – si legge nel post pubblicato ieri alle 21 sulla pagina social del Comune -, con grande dispiacere devo comunicarvi che, a seguito della nota pervenuta nel tardo pomeriggio da parte dell'Ats Sardegna (Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità pubblica di Olbia), con la quale si richiede per motivi di sanità pubblica l'istituzione della zona rossa nel nostro Comune, sto predisponendo un'ordinanza contingibile ed urgente a salvaguardia dell'incolumità pubblica". (Rin)