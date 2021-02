Napoli: incendio in appartamento a Fuorigrotta, due vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte poco prima dell'alba due anziani sono morti a seguito di un incendio in appartamento nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. E' successo in via Luigi Mercantini poco prima delle 5 al quinto piano di uno stabile di sei. Nell'incendio sono rimaste coinvolte tre persone, due decedute e una terza in gravi condizioni a causa delle ustioni. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che con l'ausilio di due autoscale hanno tratto in salvo i residenti del condominio bloccati dalle fiamme ai piani superiori. Ancora ignote le dinamiche dell'incendio. (Ren)