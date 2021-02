Terra dei fuochi: smaltimento illecito di rifiuti, sequestrate 3 attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata effettuata ieri nei Comuni di San Giovanni Barra (Na) e Portico di Caserta (Ce), un’ operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. In azione per l’operazione “Action day” interforze nella Terra dei fuochi 27 equipaggi per un totale di 67 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio. Sono state controllate 9 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 3 sequestrate, 72 persone identificate, di cui 4 denunciate tra lavoratori irregolari rei di illeciti ambientali e 6 sanzionate, 60 veicoli controllati, 3 sanzionati e 2 sequestrati, circa 2.026 mq di aree sequestrate, oltre 36.749,67 euro di sanzioni comminate. Dall'attività svolta dal drone ambientale sul campo rom di San Giovanni Barra - spiega una nota - si nota che i rifiuti sono invariati e le aree che prima venivano adibite a siti d’incendio oggi non mostrano tracce. L'operazione è stata svolta secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta, le due questure e con le altre Forze di Polizia delle provincie, in base alla programmazione proposta dall’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia Terra dei fuochi. (Ren)