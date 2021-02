© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione contagi in Campania non è buona". Lo anticipa il presidente della Regione, Vincenzo De Luca annunciando la consueta diretta social oggi alle ore 14.45. Il governatore annuncia anche "importanti decisioni sulle scuole" e "aggiornamenti e novità anche sul fronte della campagna per le vaccinazioni". (Ren)