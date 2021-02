Camorra: Zinzi, rimuovere altarini e murales, veicolare messaggio di legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' compito delle istituzioni – ha dichiarato Zinzi - promuovere un messaggio di legalità. Non è in discussione il rispetto delle regole né è intenzione della Commissione sostituirsi ai giudici, ma la rimozione di murales e altarini rappresenta un segnale importante da lanciare soprattutto tra i più giovani. La seduta di oggi, la prima della Commissione neo costituita, ha gettato le basi per una serie di attività che saranno realizzate nel corso dell'anno e che vedranno protagonisti il territorio e le associazioni che vi operano, anche attraverso lo svolgimento delle sedute della Commissione sui beni confiscati. Ringrazio l'assessore Morcone per la partecipazione e per la disponibilità manifestata". (Ren)