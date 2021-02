Campania: Alleanza cooperative pesca, bene progetto portale e carta vocazionale del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza delle cooperative della Campania settore pesca e acquacoltura esprime il proprio apprezzamento per il progetto, presentato dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania e coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, che prevede, con i finanziamenti Feamp 2013-2020, la realizzazione del portale e della carta vocazionale del mare. L'Alleanza delle Cooperative della Campania, settore pesca e acquacoltura, ha commentato: "Si tratta di strumenti oramai indispensabili per la pianificazione degli spazi del mare da destinare alle attività della pesca e dell'acquacoltura. Soltanto attraverso un'analisi complessiva delle attuali criticità del mondo della pesca e dell'acquacoltura e il coinvolgimento degli attori che ogni giorno lavorano in questi settori si potranno raggiungere gli obiettivi fissati. Per questo motivo le nostre Organizzazioni manifestano la disponibilità dei pescatori e delle imprese associate a contribuire con le loro esperienze alla piena riuscita del percorso con le istituzioni, sempre nell'ottica di una fattiva collaborazione, così come già avvenuto in altre iniziative realizzate dall'assessore Nicola Caputo e dal suo staff".(Ren)