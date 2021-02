Campania: Lega Giovani, Michele Carillo nuovo responsabile per le politiche scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michele Carillo è il nuovo responsabile per le politiche scolastiche del gruppo giovanile della Lega. A darne notizia è il coordinatore regionale della Lega Giovani in Campania Nicholas Esposito che in una nota augura buon lavoro al neo coordinatore Scuola. "Buon lavoro a Michele Carillo, neo responsabile regionale per le politiche scolastiche della Lega Giovani Campania. Proseguiamo con il lavoro di radicamento sul territorio e rafforziamo il rapporto di ascolto delle istanze dei nostri studenti, che con questa pandemia stanno vivendo un momento davvero delicato", conclude Esposito. (Ren)