Campania: Cammarano (M5s), da Roccadaspide (Sa) per far ripartire le aree interne

- "Con la commissione Aree interne questa mattina siamo stati a Roccadaspide, Comune capofila della strategia nazionale Cilento Interno e che rappresenta la perfetta sintesi delle diseguaglianze territoriali, particolarmente sentite in epoca di emergenza pandemica. Con la deputata Anna Bilotti, componente della Commissione interparlamentare Aree Interne, abbiamo incontrato il presidente dell'associazione per lo sviluppo delle valli del Cilento Interno Girolamo Auricchio e il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano, con i quali abbiamo affrontato le criticità legate all'assistenza sanitaria territoriale, dove la principale difficoltà è garantire un'assistenza adeguata a cittadini anziani che non sono in grado di spostarsi. Ma molto c'è da fare per la garanzia di tutti i servizi essenziali, dai trasporti alla viabilità, dalla scuola all'occupazione". Così il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne Michele Cammarano. (segue) (Ren)