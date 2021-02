Napoli: Felaco, rimossi graffiti su Fontana del Nettuno in Piazza Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi ignoti hanno imbrattato la splendida Fontana del Nettuno in Piazza Municipio a Napoli. Lo ha reo noto il Comune tramite una nota. "Grazie alla sinergia interistituzionale tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e il Comune di Napoli, nell'ambito del Protocollo d'intesa 'Ripuli-amo Napoli. Proposte di intervento dalla cittadinanza per la pulizia dei monumenti' è stato effettuata un'operazione di pulitura della Fontana, grazie all'associazione 'I sedili di Napoli' Onlus". "Per la rimozione delle scritte imbrattanti è stato scelto il metodo laser blaster - ha dichiarato l'assessore al Verde con delega al Decoro, Luigi Felaco - compatibile con le esigenze di conservazione del bene, cui seguirà l'applicazione di un protettivo anti smog e anti imbrattamento su stemmi, leoni e superfici. Operazione di rimozione riuscita perfettamente, evitando l'aggravamento dello stato conservativo del bene in oggetto. Ringrazio la Soprintendenza e l'Associazione per l'attenzione sempre dimostrata e il tempestivo quanto efficace intervento in tempi record". (Ren)