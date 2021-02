Rai: Sardegna, Andrea Caglieris è il nuovo caporedattore del Tgr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo caporedattore al Tgr Sardegna. Si tratta di Andrea Caglieris, 39 anni, piemontese, attualmente vice-capo redattore, responsabile cronaca e segretario di redazione del Tgr Piemonte. Cagliers sarà a Cagliari nelle prossime settimane dove si insedierà alla presenza del direttore Alessandro Casarin e del vicedirettore con delega sul Tgr Sardegna, Roberto Gueli. Andrea Caglieris, torinese di nascita è figlio di Charlie, l'eroe della nazionale italiana di basket campione d'Europa nel 1983. Si è laureato in Sociologia ed è in Rai dal 2006. Ha lavorato come redattore e inviato nelle sedi di Aosta, Milano, Venezia, Genova, Bologna e Ancona. Nel 2014 è stato in distacco in due diverse occasioni a 'Porta a porta'. E' stato consigliere regionale dell'Ucsi, Unione cattolica stampa italiana, e tutor con contratto a tempo determinato presso il master di Giornalismo Giorgio Bocca dell'Università di Torino. Inoltre è segretario dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte dal 2013 ad oggi. La sua nomina è avvenuta al termine del Job posting indetto dalla Rai per individuare il successore di Anna Piras, da alcuni mesi vicedirettore a Rai Parlamento. (Rsc)