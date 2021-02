Napoli: "Meet me focus on" confronti online con Alessandra Clemente, "Dal Piano strategico al Pecovery plan" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Alessandra Clemente: "Il sindaco di Napoli sarà il prossimo sindaco della Città Metropolitana e sarà anche colui che dovrà definire e attuare gli investimenti derivanti dal 'Next generation Ue'. Per questo è indispensabile discutere e affrontare due strumenti così importanti come il 'Piano Strategico della Città Metropolitana' e il 'Recovery Plan'. Intendo farlo attraverso un momento di approfondimento e di ascolto. Due argomenti che sono al centro della mia azione amministrativa". Sabato 13 marzo, alle ore 10.30, seguirà il secondo momento di approfondimento sul tema dell'utilizzo delle risorse del Recovery Plan per la città di Napoli. Si confronteranno con Alessandra Clemente: Amedeo Manzo, amministratore unico Napoli Holding; Remo Minopoli, presidente della Mostra d'Oltremare; Anna Riccardi, presidente Fondazione Famiglia di Maria; Federica Brancaccio, presidente di Federcostruzioni; Antonio Izzo, presidente di Federalberghi; Andrea Annunziata, presidente dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale; Francesco Floro Flores, commissario straordinario di Governo per Bagnoli. Modera il giornalista Enzo Agliardi. (Ren)