Sardegna: Ats chiede zona rossa per La Maddalena, il sindaco frena, prima voglio conoscere i dati

- "Zona Rossa a La Maddalena? Prima è necessario aspettare i dati ufficiali sui contagi Covid da variante inglese in Paese che a tutt'oggi non sono arrivati. E fino a quando non li conoscerò non firmerò l'ordinanza di chiusura totale". Lo ha affermato in un video pubblicato sul suo profilo social il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai. Ieri sera il primo cittadino, che ha colloquiato con l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, ha ricevuto una richiesta dell'Ats di proclamare l'isola "zona rossa"."Non dobbiamo aspettare che siano gli altri a dirci come dobbiamo comportarci", ha puntualizzato il sindaco. (Rsc)