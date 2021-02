Agroalimentare: Abruzzo e Bangladesh uniti nel segno del pane artigianale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato tre volte in Bangladesh: nel 2005, nel 2006 e nel 2009, e ogni volta per un mese. Abbiamo portato laggiù,- racconta Centini - con una vera e propria missione, due forni a legna, due impastatrici ed altre attrezzature più piccole per la produzione del pane. Ho formato durante la mia presenza una decina di ragazzi, alcuni dei quali si sono poi dedicati stabilmente al mestiere di fornaio". Col tempo, ovviamente, l'attività si è evoluta: "Il problema più grosso si è rivelato il costo per il trasporto del pane dai luoghi di produzione ai villaggi di destinazione con le scuole. Per questo, alla fine, si è optato per dotare ogni villaggio con scuola di micro-forni: è difficile anche solo immaginare, da qui, quanto sia complessa la gestione di queste attività in un Paese dagli usi del tutto differenti, a cominciare dal tipo di alimentazione per i forni" dice ancora Centini. "Oggi di quella prima intuizione - che trovò il sostegno finanziario di Unioncamere, della provincia di Pescara e della Banca di Ancona - è rimasto un importante lascito professionale: il consolidamento di alcune attività che hanno preso la strada di una produzione di pane e dolci ispirata a nuovi e più avanzati strumenti. Comunque nel segno di quella esperienza indimenticabile", conclude. (Gru)