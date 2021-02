Covid: Piemonte, "in caso di terza ondata può saltare il tracciamento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla prima ondata della pandemia, è stata rilevata una generale implementazione dei sevizi, grazie a riassetti organizzativi interni, e si è rinsaldata la collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri. Con questi ultimi sono stati istituiti tavoli di confronto sulle questioni via via emergenti. La consigliera Monica Canalis (Pd) e il presidente Valle hanno posto alcune domande sulla carenza di organico, le scadenze contrattuali del personale assunto con contratti a termine e la futura nascita di un’Asl Zero, per capire se potrebbe essere efficace centralizzare anche alcuni dei servizi svolti dai Sisp. (Rpi)