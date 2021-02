Turismo: Anci, sindaci illustrano a Garavaglia strategia per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di un piano di rilancio del turismo, il Recovery fund, le misure a breve periodo per tenere in vita e rilanciare le aziende turistiche, il tema dei canoni demaniali marittimi e del rilancio del settore fieristico. Questi alcuni dei temi al centro del primo confronto in videoconferenza fra il neoministro del Turismo Massimo Garavaglia, il presidente dell’Anci Antonio Decaro, il presidente della commissione Anci turismo Luca Pastorino e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, delegato Anci al Turismo, che si è svolto questo pomeriggio. Un confronto ampio - riferisce una nota dell'Anci - che ha sancito l’attenzione del governo per il contributo che i Comuni possono dare per strategia e azioni sinergiche coordinate. "Come sindaci - ha detto il presidente Antonio Decaro - sentiamo la responsabilità di farci trovare pronti per la ripartenza del turismo, alla quale ci auguriamo di poter lavorare presto. Abbiamo avviato uno scambio col nuovo ministro e accolto con piacere la sua proposta di riunirci sul tema periodicamente". (segue) (Com)