Campania: Villani, Regione deve potenziare trasporti pubblici locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione potenzi i trasporti pubblici locali con l'aiuto dei mezzi turistici fermi a causa delle restrizioni da Covid19: non sia leso il diritto al lavoro". Lo ha dichiarato in una nota il deputato Virginia Villani: "Dopo le numerose segnalazioni del Comitato Pendolari, nei mesi scorsi ho scritto al Consigliere Regionale delegato ai trasporti Luca Cascone chiedendo di incentivare, come Ente Regionale, la mobilità pubblica per contrastare il contagio da Covid 19. Ad oggi però, in merito alla mia richiesta non ho ricevuto ancora una risposta soddisfacente. Per tali motivi, di concerto con il Comitato Pendolari chiedo nuovamente alla Regione Campania una soluzione ragionevole al fine di evitare sì il sovraffollamento dei mezzi pubblici di trasporto, ma senza ridurre il numero di corse giornaliere".(Ren)