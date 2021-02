© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione del Paese in zone "l’ho voluta e l’ho sempre difesa. Ora si tratta di pensare a un’applicazione di queste zone in aree più piccole, come Province e Comuni". Lo ha precisato il governatore della Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti, a "L'aria che tira" su La7. (Rin)