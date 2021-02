Piemonte: al via da Novara e Vercelli tour tra le province sul Recovery Plan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questa prima giornata hanno affiancato il presidente Cirio il vicepresidente Fabio Carosso e gli assessori Andrea Tronzano, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati e Marco Protopapa. Gli altri assessori erano collegati in streaming. Presenti agli incontri i sindaci di Novara e Vercelli, Alessandro Canelli e Andrea Corsaro, il presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, e la vicepresidente della Provincia di Novara Michela Leoni. Con loro anche Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Biella e Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola. Per quanto riguarda il territorio, grande attenzione è stata posta alla conferma che la Regione finanzierà già quest’anno la progettazione della superstrada Novara-Vercelli, in modo da avere il progetto già cantierabile non appena arriveranno i fondi. Grande attenzione verrà dedicata anche alla logistica di un Piemonte davvero cuore d’Europa, in quanto crocevia delle linee ferroviarie ad alta capacità che attraversano e collegano le principali città. Il roadshow “Piemonte Cuore d’Europa - Diamo forma al futuro” proseguirà il 4 marzo a Verbania (mattino) e Biella (pomeriggio), il 5 marzo ad Alessandria (mattino) e Asti (pomeriggio), l’11 marzo a Cuneo e il 18 marzo a Torino. La Regione inoltre, per la prima volta nella sua storia, ha deciso di dedicare un focus particolare alla consultazione dei giovani tra i 18 e i 35 anni, che vivono in Piemonte e che saranno protagonisti della prossima programmazione europea. Per loro e con loro è stata organizzata la tappa “Piemonte 2027. NextGen per il futuro” di sabato 20 marzo. (Rpi)