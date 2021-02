Campania: Cammarano (M5s), da Roccadaspide (Sa) per far ripartire le aree interne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano ha aggiunto: "L'emergenza in corso ha messo in luce con particolare evidenza i disagi con i quali queste comunità sono costrette a convivere da decenni. con la nostra commissione possiamo ora dare finalmente voce a territori per troppo tempo inascoltati, portando in consiglio regionale tutte le sollecitazioni che raccogliamo, così da orientare le politiche regionali verso una nuova visione". Quindi il consigliere regionale del Movimento 5 stelle ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Possiamo finalmente pianificare una strategia di area, tesa ad attrarre finanziamenti per ospedali di comunità, elisuperfici 118, infermieri di comunità, poli scolastici, infrastrutture viarie, formazione professionale e promozione turistica".-- (Ren)