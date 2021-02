Asti: ospedale Cardinal Massaia, inaugurato macchinario che individua i tumori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, ha inaugurato questa mattina all’ospedale Cardinal Massaia di Asti un acceleratore lineare di ultima generazione. Si tratta di un apparecchio che sfrutta le immagini di una particolare TAC per verificare quotidianamente la corretta centratura del trattamento radioterapico sul bersaglio tumorale del paziente, consentendo di ridurre in modo molto significativo l’irradiamento del tessuto sano intorno al tumore. "Si tratta di un investimento importante – osserva l’assessore Icardi – che pone Asti tra i punti di riferimento regionali per questo tipo di trattamenti, oltre che tra i centri di formazione per i medici radioterapisti di domani, consolidando il rapporto con il mondo universitario. La Regione punta ad una Sanità di eccellenza su tutto il territorio e che possa via via garantire percorsi di diagnosi precoce e cura sempre più efficienti, efficaci e a misura dell’utenza. Ringrazio il direttore generale Flavio Boraso e quanti hanno permesso di arrivare a questo risultato grazie all’utilizzo degli utili derivanti dai precedenti esercizi finanziari". (segue) (Rpi)