Piemonte: Regione, proposta di legge per istituire la "Asl Zero" (2)

- La Commissione ha deciso, sempre a maggioranza, che nel pomeriggio del 18 marzo inizierà l’esame del provvedimento in Commissione e, all’unanimità, che la Pdl passerà all’esame del Cal per il parere. La maggioranza ha indicato come relatore del provvedimento in Aula il presidente Stecco (Lega), mentre la minoranza lo indicherà nelle prossime sedute. Sono intervenuti, per confrontarsi sui tempi delle audizioni e della discussione, i consiglieri Domenico Rossi, Raffaele Gallo (Pd), Sara Zambaia (Lega), Sarah Disabato (M5s), Francesca Frediani, Giorgio Bertola (M4o), Davide Nicco (Fdi), Mario Giaccone (Monviso) e Marco Grimaldi (Luv). (Rpi)