Covid: Piemonte, "in caso di terza ondata può saltare il tracciamento"

- In caso di terza ondata, potrebbe saltare il contact tracing in Piemonte. I motivi? Assenza di un sistema informativo unico regionale e carenza d’organico medico-infermieristico: questi i nodi critici legati alla gestione dell’emergenza Covid emersi nell’audizione dei responsabili dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) delle ASL Città di Torino, TO 3, TO 4 e TO 5 al Gruppo di lavoro della quarta Commissione, presieduto da Daniele Valle. “In caso di una terza ondata e di un aumento esponenziale dei casi di positività, la nostra preoccupazione è che salti il contact tracing - hanno detto - e si generino ritardi rispetto alla presa in carico dei positivi da parte dei Sisp. Al tracciamento si sono aggiunte le vaccinazioni, che sono ora la priorità, senza dimenticare che parallelamente i Sisp continuano a svolgere tutta l’attività di vaccinazioni tradizionali e per tenere il passo servono risorse umane adeguate, sia in termini numerici che di formazione professionale”. (segue) (Rpi)