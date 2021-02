Piemonte: Regione, proposta di legge per istituire la "Asl Zero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno giovedì 18 marzo alle 9.30 in Commissione Sanità - in Regione Piemonte - le consultazioni dei soggetti interessati alla Proposta di legge 131, relativa alla costituzione dell’Azienda Zero. Lo ha deciso, a maggioranza la Commissione, presieduta da Alessandro Stecco, che ha svolto questo pomeriggio le prime determinazioni sul provvedimento. Presentata dal gruppo della Lega, primo firmatario il capogruppo Alberto Preioni, la Pdl intende istituire una nuova Azienda del Sistema sociosanitario regionale – l’Azienda Zero, appunto – dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica per favorirne l’efficacia e l’efficienza, garantire la programmazione operativa, contrastare la frammentazione e favorire la specializzazione funzionale e l’innovazione. “Una riforma – ha sottolineato Preioni nell’illustrazione – che, con il Ddl sulla Medicina territoriale in discussione in Aula, è destinata a dare un nuovo impulso alla Sanità piemontese. L’Azienda Zero, come sovrastruttura che sovrintenderà alle varie Asl, permetterà di ottimizzare, per esempio, la partita degli acquisiti, dei bandi e delle gare e di migliorare e rafforzare il rapporto tra Assessorato e Asl. Siamo disponibili al confronto per licenziare un provvedimento che mira a ottimizzare l’organizzare, l’efficacia e l’efficienza del Sistema sanitario del nostro Piemonte”. (segue) (Rpi)