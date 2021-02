Napoli: Rescigno (Fd'I), intervengano carabinieri, Consiglio Camposano sciolto dopo dimissioni, forzatura da ex sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho richiesto l’intervento dei carabinieri per ripristinare il rispetto delle leggi nel Comune di Camposano (Napoli): rispetto che in queste ore viene calpestato dall’ex sindaco Francesco Barbato incollato dalla poltrona". E’ quanto denuncia in una nota Carmela Rescigno, consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Camposano. "Nonostante la Prefettura di Napoli abbia predisposto gli atti - spiega - con tanto di documenti inviati agli uffici comunali, per procedere alla sospensione del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario, dopo le dimissioni contestuali di 6 consiglieri comunali, in questo momento l’ormai ex sindaco va in Consiglio per procedere alla surroga dei dimissionari. Ci troviamo di fronte a una palese forzatura delle procedure. Solo l’intervento dei carabinieri credo possa riportare l’ente in una cornice di legalità”.(Ren)