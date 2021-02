Trasporti: Corda, ministero faccia controlli su irregolarità dispositivi per rilevamento velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'interrogazione al ministro per le Infrastrutture e i Trasporti (Mit) per sollecitare verifiche tecniche e di sicurezza degli autovelox. L'ha presentata la parlamentare sarda ex Movimento cinque stelle, Emanuela Corda. "Un intervento necessario perché molti dei dispositivi per il rilevamento delle infrazioni dei limiti di velocità - spiega Emanuela Corda - parrebbero, da alcune segnalazioni, non essere conformi alle norme tecniche di installazione. Le installazioni fisse, in molti casi, anche in presenza di vento debole, oscillano oltre le tolleranze ammesse dalla legge e senza che, quando ciò avviene, si attivi il meccanismo di protezione. In questo modo si falsa inevitabilmente, in positivo o in negativo, la procedura di accertamento dell'eventuale infrazione". Questo ciò che è emerso in seguito al decreto di omologazione del Mit da quale si evince che l'installazione e l'utilizzazione del dispositivo deve seguire determinate prescrizioni e raccomandazioni. (segue) (Rsc)