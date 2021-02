Sardegna: Istat, l'Isola si spopola ed è più vecchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione residente è caratterizzata da una maggiore presenza di donne: 819.925, il 50,9 per cento del totale e l'età media è 46,8 anni contro i 45,2 dell'Italia. Rispetto al censimento 2011 si registra un progressivo invecchiamento della popolazione, con ritmi superiori alla media nazionale. Tutte le classi di età sotto i 45 anni hanno visto diminuire il proprio peso relativo rispetto al 2011. Nel periodo 2011-2019 i cittadini stranieri sono aumentati del 6,9 per cento in media ogni anno. I cittadini stranieri risultano in crescita in tutte le province, con punte più elevate a Cagliari (+8,2 per cento in media annua) e Sassari (+6,8 per cento). (Rsc)