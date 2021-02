Foggia: ucciso durante la rapina al bar, cinque giovanissimi arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato di Foggia ha arrestato 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, hanno accertato che i reati sono stati commessi in occasione dell’evento criminoso consumato in data 17 settembre scorso presso il bar tabaccheria “Gocce di Caffè”, a seguito del quale è deceduto, in data 9 ottobre, Francesco Paolo Traiano titolare della predetta attività commerciale. (Ren)