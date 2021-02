Napoli: tenta di corrompere finanzieri che gli scoprono merce contraffatta, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando porovinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto, nel quartiere La Maddalena del capoluogo, un 48enne di origine cinese, per un tentativo di corruzione operato nei confronti dei finanzieri che stavano procedendo al sequestro nei suoi confronti di capi di abbigliamento contraffatti. Una pattuglia dei “Baschi Verdi” del gruppo Pronto impiego, nel corso dell’attività di controllo economico del territorio, aveva notato la presenza di un soggetto che con fare circospetto muoveva involucri voluminosi all’esterno di un negozio. Le Fiamme Gialle hanno prima riscontrato che all’interno erano presenti scarpe con marchi contraffatti; successivamente hanno esteso le attività svolgendo una perquisizione nei locali commerciali del cinese. Rinvenute in tal modo centinaia di migliaia di scarpe ed etichette con marchio "Saucony", "Fila", "New Balance", "Nike", "Vans", "Valentino". (segue) (Ren)