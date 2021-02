Abruzzo: depositata in Senato mozione Di Girolamo (M5s) per salvare Punti nascita in aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con 26 sottoscrizioni, tra le quali quella del riconfermato sottosegretario al ministero della Salute Sileri, ho depositato in Senato la mia mozione che impegna il governo a definire nuovi criteri per riorganizzare i Punti nascita sui territori garantendo sicurezza e prestazioni assistenziali anche nelle aree interne. Si tratta di una richiesta che eravamo già riusciti a far inserire nel Patto per la salute 2019-2021 e che deve trovare risposta, insieme all'altro impegno chiesto con la mia mozione, di valutare nuovi protocolli di sicurezza per garantire elevati standard operativi anche ai punti nascita con meno di 500 parti annui". Lo scrive oggi in una nota Gabriella Di Girolamo, senatrice sulmonese del gruppo del M5s. "Il rischio della chiusura del Punto nascita dell'ospedale Santissima Annunziata di Sulmona - spiega Di Girolamo - è analogo a quello di molti altri casi sparsi in tutta Italia, in special modo al Sud e nelle aree interne appenniniche dove la mobilità è spesso difficoltosa a causa di un'orografia complessa. Ritengo che il Dm 70/2015 (decreto Lorenzin) vada rivisto, come ho scritto anche nella mozione, ma con la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 (governo Berlusconi) la competenza sulla sanità è passata alle Regioni. Per questo, un intervento da parte della Giunta regionale di centrodestra, guidata dal presidente Marsilio, sarebbe sicuramente più rapido per risolvere la situazione". (segue) (Gru)