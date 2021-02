Trasporti: Corda, ministero faccia controlli su irregolarità dispositivi per rilevamento velocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dispositivi Pasvc - dice la parlamentare ex pentastellata - devono essere muniti di un sistema che controlli continuamente le oscillazioni e le vibrazioni dell'installazione, e nel caso in cui si rilevi uno spostamento superiore ai 10 millimetri si deve attivare una modalità di protezione in maniera che il dispositivo non rilevi i passaggi". Queste installazioni, continua Corda, "provocano serie preoccupazioni anche per ciò che attiene alla sicurezza stradale. Abbiamo riscontrato che talvolta le modalità con le quali sono installati sono difformi ai progetti e agli elaborati tecnici. E dal decreto di omologazione del ministero dei Trasporti si rileva che le installazioni su strada non dovrebbero interessare né il piano viabile, né le pertinenze della strada al fine di evitare il rischio di distacco e di caduta sul manto stradale". (Rsc)