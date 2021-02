Napoli: "Meet me focus on" confronti online con Alessandra Clemente, "Dal Piano strategico al Pecovery plan"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due incontri di approfondimento su temi di grande importanza per il futuro della città di Napoli: il Piano Strategico Metropolitano e il Recovery Plan. Sabato 27 febbraio, alle ore 10.30, si terrà il primo incontro on line per tutelare la salute e i sacrifici dei napoletani in questo momento così difficile e sarà visibile in diretta sui canali social di Alessandra Clemente, tra cui Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/AlessandraClemente.page. Il Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli è un documento di programmazione condiviso con 92 comuni e con oltre 50 stakeholder, che sancisce la visione d'insieme dello sviluppo dell'area metropolitana. Il piano è costruito su 6 assi strategici (cultura come sviluppo; scuole presidio di legalità e integrazione; autostrade digitali; consumo di suolo zero; città vivibili; città sicure) e prevede progetti per un totale di euro 976.343.572,91. Ne discuteranno con Alessandra Clemente, candidata a sindaco della Città di Napoli: Domenico Marrazzo, vicesindaco della Città Metropolitana; Elena Coccia, consigliera metropolitana con delega allo sviluppo tramite la cultura e beni confiscati; Salvatore Pace, consigliere metropolitano con deleghe all'Ossigeno Bene Comune e Polizia metropolitana; Raffaele Cacciapuoti, consigliere metropolitano con delega alle strade; Elpidio Capasso, consigliere metropolitano; Enrico Panini, capo segreteria Politica del sindaco Metropolitano; Sandro Fucito, presidente del Consiglio comunale di Napoli. Modera il giornalista Marco Esposito. (segue) (Ren)