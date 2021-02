Sardegna: Istat, l'Isola si spopola ed è più vecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 27 mila gli abitanti in meno rispetto al 2011 e 10 mila in meno rispetto al 2018. E' la situazione della Sardegna fotografata dai dati Istat emersi con le prime due rilevazioni del censimento permanente della popolazione. Al 31 dicembre del 2019 nell'Isola abitavano poco più di un milione e 611 mila persone. Rispetto al 2011 i residenti diminuiscono in tre province, con leggeri aumenti per Cagliari e Sassari. I cali maggiori si registrano ad maggiore a Oristano e nel Sud Sardegna (-6,3 per mille in media annua). Il 26 per cento dei residenti è nella provincia di Cagliari dove la densità abitativa dal 1951 sale da 164 a 339 abitanti per chilometro quadrato. Cagliari si conferma il comune più popoloso con con 151 mila abitanti, quello più piccolo è Baradili, in provincia di Oristano, con 77 abitanti. Il comune con l'età media inferiore è Girasole, in provincia di Nuoro, con una età media di 41,4 anni; quello "più vecchio" è Semestene, in provincia di Sassari, dove l'età media è pari a 58,5 anni. (segue) (Rsc)